Пашинян отметил легитимное право Армении иметь обороноспособную армию

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Арменпресс заявил, что его страна имеет легитимное право на обороноспособную армию, при этом Ереван не имеет агрессивных намерений в отношении своих соседей.

"В программе реформирования армии Армении нет каких-либо элементов нелегитимности. Армения признает территориальную целостность всех своих соседей, в том числе территориальную целостность Азербайджана, и ожидает от Азербайджана четкого и безоговорочного признания территориальной целостности Армении. Мы не ставим перед собой задачу возвращения более 200 квадратных километров оккупированных территорий Армении военным путем, так как процесс демаркации дает возможность решить этот вопрос путем переговоров", - указал он.

"Что касается опасений, связанных с вооружением, у нас также есть опасения относительно вооружения Азербайджана, и мы также услышали их опасения. Именно по этой причине мы предложили Баку сформировать механизм взаимного контроля над вооружениями и ждем ответа", - указал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал мнение, что вооружение Армении является источником угрозы для региона и провоцирует новую напряженность.