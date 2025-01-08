Курортный сбор на Ставрополье составил 2,5 млрд рублей

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Сумма курортного сбора в Ставропольском крае достигла 2,5 млрд рублей. Об этом информировали в управлении пресс-службы и информполитики губернатора края, передает ТАСС.

"На Ставрополье завершился эксперимент по курортному сбору, который стартовал в 2018 году и принес краевому бюджету порядка 2,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Как отмечается, лидером по курортному сбору стал Кисловодск, собрав свыше 970 млн рублей. За ним идут Ессентуки с 650 млн рублей, Пятигорск с 444 млн рублей. В Железноводске курортный сбор составил 412 млн, а в Минераловодском округе - 14 млн рублей.

В управлении уточнили, что средства пошли на проектирование и благоустройство курортной инфраструктуры.

С 1 января 2025 года вместо курортного сбора вступил в силу туристический налог. В Ставропольском крае его размер составляет 1% от стоимости номера. Налог платят владельцы коллективных средств размещения.