В МИД Франции заявили, что Евросоюз не позволит атаковать свои границы

© Carine Schmitt/ Hans Lucas via Reuters Connect/ТАСС

Заявления будущего президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии к США соответствуют духу времени, однако Европейский союз не позволит другим государствам покушаться на свои границы. С таким заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

Изначально он пытался уйти от темы, отметив, что "не комментирует твиты Трампа". Однако, когда ведущая пояснила, что речь идет о вполне официальных заявлениях в ходе пресс-конференции, Барро указал, что не верит в возможность проведения силовой операции по присоединению Гренландии к Соединенным Штатам.

"Я думаю, что США не вторгнутся в Гренландию. Вступили ли мы в эпоху, когда возвращается "право сильнейшего"? Ответ да", - сказал он. "Эти заявления отвечают духу времени, в котором мы живем", - полагает глава французской дипломатии.

При этом он обратил внимание, что, фактически, Гренландия - это территория ЕС. "Очевидно, что Евросоюз не может позволить другим странам мира, кем бы они ни были, и я бы даже сказал, начиная с России, атаковать свои суверенные границы", - подчеркнул министр.

Трамп, выступая 7 января перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), не стал гарантировать, что не прибегнет к решению вопросов о Панамском канале и Гренландии силовым путем или с помощью принуждения в экономической сфере.

Кроме того, он утверждал, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США.