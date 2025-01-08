Из России в 2024 году принудительно выдворили более 80 тыс. мигрантов

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Из России в 2024 году за нарушения миграционных правил было принудительно выдворено свыше 80 тыс. мигрантов. Об этом со ссылкой на источники в ФССП России сообщает ТАСС.

"К декабрю 2024 года согласно решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

За весь 2023 год за пределы России было выдворено свыше 44,2 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства в 60 государств. В 2022 году было выдворено 26,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства в 47 государств.

При этом из Москвы и Московской области в прошлом году было выдворено 23 тыс. мигрантов. Они были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ) и в следующие пять лет не смогут вернуться на территорию РФ.