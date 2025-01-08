В Киеве родные военных провели митинг у зданий Генштаба и Рады

© Роман Канащук/ ТАСС

В Киеве несколько десятков родственников военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели акцию протеста с требованием установить четкие сроки службы в армии и обеспечить процесс демобилизации. Об этом информировало украинское издание "Общественное. Новости", распространив кадры с места событий.

Сообщается, что люди сначала пришли к зданию Генштаба ВСУ, они принесли с собой плакаты с лозунгами "Почему у воинов вместо прав только обязанности?", "Надеюсь, хоть в 2025 году вы вспомните, что рабство отменили в 1865 году?".

Спустя некоторое время к митингующим вышел представитель Центрального управления военного сотрудничества Генштаба Станислав Бойчук. Он отметил, что "закон о демобилизации пока приниматься не будет, так как на фронте не хватает людей". При этом бойцам, которые в настоящее время находятся на передовой, будет предложена альтернатива - 90 дней отпуска, указал он.

Затем участники протестной акции отправились к Верховной раде, скандируя: "Где обещанный закон?! Армия - не рабство!"

Ранее в среду стало известно, что Рада вызвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за закона о демобилизации.