В порту Барселоны обнаружили свыше 1,1 тонны кокаина

Правоохранительные органы Испании изъяли в порту Барселоны свыше 1,1 тонны кокаина, информировало агентство EFE.

Сообщается, что груз прибыл из Мексики, при этом конечным пунктом назначения контейнера значился Израиль. Наркотики были спрятаны в мешках с нутом.

Кокаин был выявлен в порту Барселоны в рамках плановой инспекции. Законный получатель контейнера не был в курсе того, что преступники спрятали в нем наркотики.