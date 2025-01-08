Выборы президента Польши пройдут 18 мая

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Выборы президента Польши намечены на 18 мая 2025 года. Об этом заявил маршал (спикер) Шимон Холовня.

"Я принял решение, что голосование на президентских выборах в Польше пройдет 18 мая", - сказал он в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info. Второй тур выборов при необходимости состоится 1 июня.

Вместе с тем Холовня отметил, что он сможет подписать постановление об организации президентских выборов 15 января, после его публикации в стране стартует избирательная кампания. При этом регистрация кандидатов продлится до 4 апреля.