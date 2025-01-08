Гражданская миссия ЕС продолжит мониторить границу с Азербайджаном

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Армения нуждается в гражданской миссии ЕС, которая мониторит ситуацию на границе с Азербайджаном, до полного завершения процесса делимитации. С соответствующим заявлением выступил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции.

"Наблюдатели гражданской миссии ЕС продолжают находиться на границе Армении и Азербайджана, что является важным фактором. До тех пор пока существует неделимитированная граница между Арменией и Азербайджаном, пока будут продолжаться ложные обвинения в адрес наших вооруженных сил в нарушении режима прекращения огня, миссия ЕС важна и необходима для нас", - выразил уверенность он.