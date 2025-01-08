Площадь пожаров в округе Лос-Анджелес составила почти 2,3 тыс. га

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В округе Лос-Анджелес в штате Калифорния бушуют три мощных пожара, их совокупная площадь достигла около 5648 акров (2285 гектаров). Об этом свидетельствуют данные пожарной службы штата.

Уточняется, что очаги всех трех пожаров сосредоточены на северо-западной окраине Лос-Анджелеса, где в том числе расположены престижные районы Беверли-Хиллз и Санта-Моника. Крупнейший из пожаров распространился на площадь порядка 1,2 тыс. га. Ни один из пожаров локализовать не удается, этому мешает сильный ветер с порывами 26 м/с и перебои с водоснабжением.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате режим чрезвычайной ситуации. По информации телеканала Fox News, более 30 тыс. местных жителей предписано эвакуироваться, свыше 200 тыс. потребителей электроэнергии в округе Лос-Анджелес остались без электричества. Согласно оценкам телеканала, ущерб в результате стихийного бедствия может составить несколько миллиардов долларов.