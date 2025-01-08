Президент РФ обсудит 9 января запуск новых нацпроектов

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Президент России Владимир Путин 9 января проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

Как отмечается, центральной темой обсуждения станет запуск новых национальных проектов. С докладом выступит вице-премьер РФ Александр Новак. Кроме того, ожидается рассмотрение ряда вопросов.

С первого дня 2025 года в РФ началась реализация 19 новых национальных проектов в различных сферах - от экономики до экологии. Первые нацпроекты были запущены 19 лет назад.

Вступив на президентский пост на новый срок полномочий, Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", где выделил семь приоритетных направлений. В их числе - сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие и другие сферы.

Указанные приоритеты послужили основной для формирования новых национальных проектов. Как заявлял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство подготовило паспорта 19 новых проектов, которые стартовали с начала 2025 года. Двадцатый нацпроект, ориентированный на развитие биоэкономики, должен быть готов к запуску к концу марта.