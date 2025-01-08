В Абхазии ограничения в подаче электроэнергии увеличили до шести часов в сутки

Валерий Шарифулин/ТАСС

"Черноморэнерго" увеличило ограничения в подаче электроэнергии с четырех до шести часов в сутки. Теперь будут отключать свет по два часа три раза в сутки, указали в пресс-службе компании.

"В связи с необходимостью экономии социального перетока электроэнергии из России, с 9 января 2025 года вводятся новые ограничения на поставку электроэнергии. Эти меры нацелены на оптимизацию использования энергоресурсов и обеспечение стабильной работы энергосистемы страны", - сказано в сообщении.

Социальный переток начал поступать в Абхазию из России с 23 декабря. С 1 ноября Абхазия закупала электроэнергию по коммерческой стоимости и до 11 декабря действовали четырехчасовые отключения. С 11 декабря в условиях критической ситуации в дневное время свет подавали только на 2,5 часа, а в ночное время без ограничений.

По оценкам энергетиков, ситуация изменится с наступлением весны, когда плотина ИнгурГЭС станет наполняться водой.