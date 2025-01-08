Порядка 90% жителей Дании высказались против передачи Гренландии США

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Девять из десяти жителей Дании высказались против передачи Гренландии Соединенным Штатам. Такова реакция общества на заявление будущего президента США Дональда Трампа о желании получить контроль над островом. Об этом сообщает агентство Ritzau, ссылаясь на данные исследования, проведенного социологическим институтом Voxmeter.

"Нет" ответили 89,2% участников опроса, 4,5% восприняли идею положительно, еще 6,3% затруднились с ответом. Опрос проводился 6-7 января среди 1065 человек старше 18 лет.

Впервые Трамп озвучил интерес к приобретению Гренландии еще в 2019 году. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала тогда эту идею "абсурдной", что привело к отмене запланированного госвизита Трампа в королевство.

Вместе с тем председатель правительства Гренландии Мюте Эгеде заявил: "Позвольте мне повторить еще раз: Гренландия принадлежит гренландцам. Наше будущее и борьба за независимость - это наше дело".