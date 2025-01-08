Сийярто считает неприемлемой остановку Украиной транзита газа из России

© Ovsyannikova Yulia/ Ukrinform/ Barcroft Media via Getty Images/ТАСС

Остановка Украиной транзита российского природного газа в Европу неприемлема и противоречит ее стремлениям присоединиться Евросоюзу. На это обратил внимание министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Киева прекратить с 1 января прокачку топлива из России в страны сообщества.

Сийярто отметил, что Украина, являющаяся кандидатом на членство в ЕС, обязана сохранять маршруты поставок энергоносителей. "Закрытие маршрутов транспортировки газа и нефти противоречит ожиданиям интеграции в ЕС", - указал он на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В этой связи глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости обратить внимание украинских коллег на то, что "есть реальность, есть права и обязанности".

По его словам, права заключаются в том, что "каждая страна имеет суверенное право решать, откуда и каким путем она получает необходимую ей энергию". "Никто не может повлиять на это извне", - подчеркнул Сийярто.

Что касается обязательств, то "страна, которая заключает соглашение об ассоциации с ЕС и даже хочет стать членом объединения, обязана вносить вклад в его энергетическую безопасность, обеспечивая безопасность транспортных маршрутов", отметил он.