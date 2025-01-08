Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам российского вооружения

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Западные санкции, примененные в отношении России, вынудили Сербию расторгнуть заключенные ранее контракты. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию "Вечерне новости".

"Так как уже имеющееся у нас вооружение произведено в России, а также в бывшем СССР и находится на вооружении во многих армиях мира, мы нашли способ обеспечить устойчивую и гибкую систему снабжения запасными частями и поддержания боевой техники даже в условиях антироссийских санкций", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии санкций против РФ на военное сотрудничество двух стран.

"Что касается поставок вооружений из России, то на сегодняшний день они практически невозможны. Мы пытаемся через дипломатические каналы найти способы преодолеть сложившуюся ситуацию. Некоторые контракты мы расторгли, а другие отложили, рассчитывая, что ситуация в межгосударственных отношениях на глобальном уровне нормализуется", - указал Мойсилович.

Ранее президент Сербии Александар Вучич отмечал, что страны Запада не позволяют Белграду приобретать оружие и боеприпасы на Востоке. Он уточнял, что республика заказала у Москвы системы радиоэлектронной борьбы "Красуха" и "Репеллент", но не может их получить не по вине российской стороны.