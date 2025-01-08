Европарламент может потребовать от Грузии развязать войну с Россией

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Европейский парламент (ЕП) может принять очередную резолюцию в отношении Грузии с требованием вступить в войну с Россией. Об этом сказано в заявлении политического совета правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Такое заявление в правящей политсиле связывают с тем, что в 2024 году, а также до этого ЕП принял пять резолюций, касающихся Грузии, в которых призывал к применению санкций против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, упразднения закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), и введения антироссийских санкций.

"С учетом этой тенденции, шестая резолюция Европарламента с большей степенью вероятности открыто потребует от нас развязать войну с Россией", - следует из заявления.