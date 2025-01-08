Избранный президент Мозамбика призвал к национальному единству

Избранный президент Мозамбика и генеральный секретарь правящей партии "Фрелимо" Даниэл Шапу призвал сограждан к национальному единству и примирению. Соответствующее сообщение распространило агентство AIM.

"Национальное единство - залог нашего успеха. Мы нуждаемся в мире, мир заложен в каждом из нас. Нам нужно примирение между мозамбикцами, поскольку мы все братья", - указал Шапу.

Он отметил, что мозамбикцам необходимо много работать и безотлагательно стабилизировать и возродить национальную экономику, которой был нанесен значительный урон в ходе беспорядков после проведения всеобщих выборов 9 октября 2024 года. Стране нанесен "неисчислимый ущерб", "тысячи наших братьев потеряли работу из-за демонстраций", подчеркнул избранный глава государства.

Вместе с тем он высказался за проведение реформ, которые бы "привели законы в соответствие с реальностью", в частности, за пересмотр избирательного законодательства.

23 декабря Конституционный совет Мозамбика подтвердил победу правящей партии "Фрелимо" и ее кандидата на пост президента Даниэла Шапу на состоявшихся 9 октября выборах. Проигравший президентские выборы лидер оппозиции Венансиу Мондлане отказался признать итоги выборов и призвал к проведению протестных акций, за время которых, по данным оппозиционных источником, погиб 261 и пострадали 573 человека.

Власти Мозамбика объявили о проведении 15 января инаугурации Шапу. Мондлане заявил, что намерен провести в этот же день собственную инаугурацию.