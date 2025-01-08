AP: США объявят об очередном пакете военной помощи Киеву в $500 млн

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Администрация президента США Джо Байдена в ближайшем будущем объявит о передаче Украине очередного пакета военной помощи объемом $500 млн. Об этом со ссылкой на осведомленные источники предает агентство Associated Press.

Сообщается, что помощь будет направлена по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет президенту США своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае чрезвычайной ситуации.

Как заявил представитель Пентагона высокого ранга, цель заключается в том, чтобы вооружения были переданы Киеву до конца текущего месяца.