Россияне до 30 июня смогут платить картами "Мир" в Иране

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Второй этап интеграции платежных систем России и Ирана, в рамках которого владельцы карт системы "Мир" смогут использовать их на иранской территории для оплаты товаров и услуг, планируется завершить до 30 июня. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали, передает агентство IRNA.

По его словам, "к третьему этапу, когда иранские граждане смогут оплачивать покупки с помощью своих карт в России, планируется перейти во второй половине 2025 года".

Джалали полагает, что "наступивший год станет годом решения проблем финансового и валютного характера в отношениях Тегерана и Москвы". "Переговоры между центральными банками двух стран идут успешно. Есть надежда, что в 2025 году многие усилия принесут свои плоды", - указал он.

11 ноября 2024 года был достигнут первый этап интеграции платежных систем России и Ирана. В настоящее время иранцы могут снимать рубли в российских банкоматах.

Карта "Мир" действует в 14 странах мира, помимо РФ. При этом без ограничений платежная система функционирует в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии.