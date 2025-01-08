Bild: заявления Трампа о Гренландии вызвали тревогу в Европе

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Заявления будущего президента США Дональда Трампа по Гренландии повлекли за собой обеспокоенность в Европе. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Bild.

Как отмечается, именно с этим связано решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить со специальным заявлением для СМИ и публично напомнить США о необходимости соблюдения принципа неприкосновенности границ.

Вместе с тем глава германского правительства провел телефонные переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. С президентом Франции Эмманюэлем Макроном он обсудил высказывания Трампа по SMS, указывает издание.

Ранее в среду Шольц заявил, что лидеры стран Европы восприняли с непониманием недавние слова Трампа. Он также обратил внимание, что "принцип неприкосновенности границ распространяется на все страны".

Трамп, выступая 7 января перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго (Флорида), не стал гарантировать, что не прибегнет к решению вопросов о Панамском канале и Гренландии силовым путем или с помощью принуждения в экономической сфере. Кроме того, по его словам, многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США.