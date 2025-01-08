Блинкен заявил о приближении к началу переговоров по Украине

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По мнению уходящей американской администрации во главе с Джо Байденом, заинтересованные стороны приближаются к началу процесса переговоров по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы теперь вышли в нынешнем году в точку, в которой стороны, возможно, решат вести переговоры", - сказал он. "Мы прилагаем усилия, чтобы гарантировать, что следующая администрация США была бы в состоянии, если бы такие переговоры шли бы под ее надзором, действовать с позиции силы. Чтобы следующий американский президент Дональд Трамп добился максимально прочной из возможных сделки", - сказал нынешний глава американского внешнеполитического ведомства в ходе совместной с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции по итогам встречи в Париже.

"Мы передаем следующей вашингтонской администрации на украинском направлении много благоприятных возможностей, инициатив, работы. И если следующая администрация решит продолжить, то, думаю, это явно было бы в интересах США", - отметил Блинкен.

Как заявил в декабре Трамп, инаугурация которого намечена на 20 января, глава киевского режима Владимир Зеленский "должен быть готов пойти на сделку" для урегулирования украинского кризиса.