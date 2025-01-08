Небензя: действия Израиля являются угрозой территориальной целостности Сирии

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Действия Израиля на Голанских высотах представляют собой непосредственную угрозу территориальной целостности Сирии. На это обратил внимание постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Особо хотели бы отметить непосредственную угрозу территориальной целостности Сирии, которую несут противоправные действия Израиля, проводящего политику свершившихся фактов на оккупированных Голанских высотах, а захвачено уже 500 квадратных километров сирийских земель. Действия Израиля являются грубым нарушением международных правовых решений, включая многочисленные решения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи", - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Сирии.

По словам российского дипломата, "израильские авианалеты и обстрелы, а также наблюдаемый во многих районах разгул насилия провоцируют страдания, потери среди гражданского населения, нарушение работы объектов гражданской инфраструктуры". "Регулярные сообщения о выведении из строя жизненно важной инфраструктуры не могут не вызывать обеспокоенности", - подчеркнул он.

В ноябре 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил президентский пост и покинул Сирию. 10 декабря того же года Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

8 декабря прошлого года израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу, так как после смены власти в Дамаске сирийские войска покинули этот район.