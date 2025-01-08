"Телеграф": Зеленский намерен идти на второй срок

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Владимир Зеленский решил идти на второй президентский срок. Об этом информировало украинское издание "Телеграф", ссылаясь на источники в окружении главы киевского режима.

"Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского есть шансы выиграть президентские выборы", - приводит СМИ слова источников.

Как отмечается, шансы есть при условии, если не будет баллотироваться бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который в настоящее время является главным конкурентом Зеленского. По данным издания, Залужный еще не принял окончательное решение о своем политическом будущем.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения.