Токаев нацелен превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой

© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что властям необходимо активизировать работу в рамках строительства нескольких атомных электростанций, чтобы республика стала страной с развитой ядерной энергетикой.

"По строительству атомных станций - следует ускоряться. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объеме работает цифровизация", - сказал он во время посещения Проектного офиса в Астане.

Ранее Токаев в интервью газете "Ана тілі" сообщил, что Казахстану нужна атомная станция большой мощности. Он не исключил, что в ближайшем будущем в республике начнут строить вторую, а возможно, и третью АЭС.

В Казахстане 6 октября прошлого года прошел референдум о возможности строительства АЭС. Сооружение станции в республике поддержали 71,12% проголосовавших при явке в 63,66%.