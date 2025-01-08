ТАСС: Лиз Трасс приглашена на инаугурацию Трампа

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Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс, предположительно, будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает ТАСС.

"Знаю, что должна быть Лиз Трасс", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли окружение Трампа приглашать на торжественную церемонию 20 января в Вашингтоне кого-либо еще из иностранных особо важных персон, помимо упоминавшихся ранее, к примеру, председателя КНР Си Цзиньпина, лидеров Аргентины и Сальвадора Хавьера Милея и Найиба Букеле.

Вместе с тем собеседник агентства затруднился уточнить, направлялись ли аналогичные приглашения представителям России. В прошлом на церемониях вступления в должность президентов США, как правило, присутствовали аккредитованные в Вашингтоне послы, зарубежные лидеры на такие торжества обычно не приглашались.

Трасс в 2022 году возглавляла британское правительство всего 49 дней.