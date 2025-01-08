С пляжей Кубани убрали около 140 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта

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Силами спасателей и волонтеров собрано почти 140 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"В Краснодарском крае в Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано и вывезено с пляжной территории свыше 139 тысяч тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжается очистка Черного моря, обследовано 300 кв. км прибрежных вод. В Керченском проливе на контроле 1 542,2 кв. км. В морском порту Анапы обработано 5,98 кв. км берега.

"В населенном пункте Витязево размещен пункт по спасению птиц. Спасено 5 678 пернатых", - указали в пресс-службе.