Мадуро анонсировал конституционную реформу в Венесуэле

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В Венесуэле будет проведена конституционная реформа с целью демократизации политической и социальной жизни в стране. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на встрече с руководящим составом Национальной ассамблеи, передает телеканал Venezolana de Television.

Глава государства отметил, что первым документом, который он подпишет после принятия присяги в парламенте 10 января, станет "указ о создании широкой национальной и международной комиссии для проведения конституционной реформы в Венесуэле при участии всех политических, экономических и социальных секторов страны".

По его словам, "целью конституционной реформы является выработка четкой модели венесуэльского развития на ближайшие 30 лет и полная демократизация политической и социальной жизни в Венесуэле". Мадуро акцентировал, что реформа призвана создать "действительно демократическое, народное государство".

Мадуро победил на президентских выборах 28 июля 2024 года, заручившись поддержкой 51,95% избирателей. Его третий президентский срок начнется 10 января.