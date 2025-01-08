Макрон считает, что Европа должна проснуться после заявлений Трампа о Гренландии

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что страны Европы должны проснуться и еще активнее укреплять собственную безопасность после заявлений будущего президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже.

Он отметил, что высказывания Трампа свидетельствуют о вступлении мира в эпоху "права сильного". Именно поэтому Франция активно продвигала последние семь лет укрепление Европы в сфере обороны, торговли и конкурентоспособности, указал министр.

"Но теперь мы должны пойти дальше, чтобы усилить свои позиции и отстаивать свои интересы. А для этого, как заявил нам президент в понедельник утром, Европа должна проснуться", - подчеркнул Барро. Вместе с тем он усомнился в том, что Соединенные Штаты при Трампе осуществят военное вторжение на остров.

Со своей стороны, Блинкен назвал "плохой" идею присоединения Гренландии к США и выразил уверенность, что она не будет реализована на практике.

Трамп, выступая во вторник перед журналистами, не стал гарантировать, что не прибегнет к решению вопросов о Панамском канале и Гренландии силовым путем или с помощью принуждения в экономической сфере.