Более 40% прибывших в Канаду новых иммигрантов заявили о готовности покинуть страну

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Четверо из пяти недавно прибывших в Канаду иммигрантов полагают, что страна не готова к приему такого числа мигрантов, поскольку в ней отсутствует необходимая для их размещения инфраструктура и работа, поэтому свыше 40% из них хотят покинуть страну. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который по заказу телеканала СВС провела исследовательская компания Pollara Strategic Insights.

Как отмечается, 80% опрошенных заявили, что власти Канады не подготовили жилье, необходимую инфраструктуру и должное количество рабочих мест для приема такого числа вновь прибывающих людей. Свыше 14% респондентов указали, что все еще не могут найти работу. В этой связи 42% участников исследования заявили, что готовы искать лучшей жизни в других странах.

Опрос проводился в ноябре 2024 года среди более 1,5 тысяч недавно прибывших в Канаду иммигрантов. Уточняется, что с 2014 года в страну по иммиграционным визам приехали свыше 5 млн человек.