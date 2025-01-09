Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

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Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян после клинической смерти остается в коме. Об этом сообщила его супруга, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Мой муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце", - указала она в своем Telegram-канале.

"Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него", - написала Симоньян.

Тигран Кеосаян - российский режиссер, член Гильдии продюсеров России. Среди его работ фильмы "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие.