Финляндия не планирует открывать границу с Россией

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Финляндско-российская граница останется закрытой из-за угроз, которых опасается финская сторона. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при общении с журналистами.

"Оценка угроз не изменилась. Действия России не меняются", - сказал он, утверждая, что Россия может пропустить через границу людей без действительных проездных документов в случае открытия контрольно-пропускных пунктов. "Именно поэтому открыть границу сегодня нельзя даже в экспериментальном режиме", - указал Орпо.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, связывая это с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что решение Хельсинки о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, реакция Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.