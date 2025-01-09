Reuters: Трамп намерен купить Гренландию для усиления позиций в Западном полушарии

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Будущий президент США Дональд Трамп серьезно настроен на покупку Гренландии, в том числе для усиления влияния Соединенных Штатов в Западном полушарии. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Как отмечается, Трамп вряд ли прибегнет к силовому решению для получения контроля над Гренландией. Вместе с тем, по словам источников, политик намерен использовать другие средства - к примеру, оказать дипломатическое или экономическое давление на Данию. Один из соратников Трампа рассказал, что видел список приоритетов внешней политики, составленный высокопоставленными чиновниками Трампа после его победы на президентских выборах 5 ноября. Одним из пунктов значилось "приобретение Гренландии", отметил он.

По утверждению трех нынешних и бывших помощников Трампа, избранный американский лидер также заинтересован в расширении территории как в средстве создания наследия, о котором будут помнить многие поколения. "Истинное наследие заключается в расширении территории США", - указал собеседник Reuters.

Во вторник на пресс-конференции во Флориде Трамп заявил, что не может исключить использование экономического или военного принуждения для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией.