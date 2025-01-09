Обвиняемый в убийстве четырех детей в Тверской области скончался в больнице

Мужчина, которого обвинили в убийстве своих четверых малолетних детей в Тверской области, скончался в больнице, куда ранее он был доставлен после попытки самоубийства. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение в убийстве своих четырех малолетних детей. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

28 декабря прошлого года в доме, расположенном в СНТ "Межурка-1" Калининского муниципального округа, были найдены тела четырех детей с признаками насильственной смерти. После убийства мужчина попытался совершить суицид, после чего был госпитализирован.