Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять "функции президента"

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Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в Тбилиси представила новый офис и заявила, что в нем продолжит выполнять "функции президента".

"Я хочу сегодня принять вас в этом новом офисе, который является продолжением дворца Орбелиани. Может, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь его душа и дух, и здесь продолжится функция президента", - указала она.

Зурабишвили отметила, что страна находится в глубоком кризисе, выход из которого заключается в назначении повторных парламентских выборов. Она сообщила, что будет встречаться с населением Грузии, в частности, отправится 10 января в город Зугдиди на западе страны. "Я являюсь президентом и буду президентом", - подчеркнула политик.

Офис Зурабишвили находится в центре Тбилиси, на улице Човелидзе. Во время брифинга за ее спиной, помимо флагов Грузии и ЕС, был президентский штандарт.

В парламенте Грузии 29 декабря прошла инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков. Одновременно с инаугурацией Зурабишвили выступила перед сторонниками и заявила, что продолжит политическую борьбу. Она не признала результаты парламентских выборов 26 октября и считает себя единственным легитимным главой государства.