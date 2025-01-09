Российский рынок акций снижается на открытии торгов

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Российский рынок акций начал торги 9 января с роста индекса Московской биржи на 0,03%, до 2 841,61 пункта, индекса РТС - также на 0,03%, до 880,38 пункта. Курс юаня к рублю вырос на 5,5 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии находился на отметке в 13,565 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:27 мск индекс Мосбиржи опускался до 2 836 пункта (-0,15%), индекс РТС находился на уровне 878,84 пункта (-0,15%). Вместе с тем курс китайской валюты демонстрировал рост до 13,637 руб. (+12,7 коп.)

Московская биржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за применения в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.