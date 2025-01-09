Песков: Путин будет только приветствовать стремление Трампа к диалогу

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Президент России Владимир Путин будет только приветствовать, если следующий президент США Дональд Трамп сохранит свои намерения контактировать с ним после своей инаугурации 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В случае если после вступления в должность политическая воля Трампа к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, безусловно, президент Путин это будет только приветствовать", - сказал он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер не раз подтверждал свою готовность к диалогу и важность такого взаимодействия.

Некоторое время назад Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после официального вступления в должность.