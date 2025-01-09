ВСУ за время СВО потеряли свыше 30 тыс. единиц автомобильной спецтехники

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Вооруженные силы РФ за все время специальной военной операции (СВО) нейтрализовали свыше 30 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала проведения СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39 794 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 307 танков и других боевых бронемашин, 1 507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 012 единиц специальной военной автомобильной техники", - указали в российском оборонном ведомстве.