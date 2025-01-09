Утвержден единый план по достижению национальных целей до 2030 года

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале кабинета министров.

Документ представляет собой ключевой ориентир в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний при выполнении задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

"Документ носит межведомственный и межотраслевой характер. Он взаимоувязывает майский указ президента о национальных целях, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, дорожные карты, а также подразумевает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций", - указали в правительстве.

Отмечается, что в плане учтены все имеющиеся инструменты государственной политики, предусмотрены индикаторы достижения поставленных задач, определены зоны ответственности всех участников процесса. Для оперативного реагирования на возможные вызовы и риски, в том числе в условиях внешних санкций, разработана гибкая цифровая модель управления реализацией намеченных мероприятий.