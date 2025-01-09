Reuters: США на этой неделе объявят о новых санкциях против экономики РФ

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Президент США Джо Байден до конца текущей недели, предположительно, объявит о новых санкциях против экономики РФ. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на анонимного американского чиновника.

Агентство не уточняет, какие именно ограничительные меры будут применены. Сообщается, что помощники Байдена уведомят помощников следующего президента США Дональда Трампа о предпринимаемых шагах.

Кроме того, США могут ввести санкции в отношении ряда предприятий КНР за предполагаемое оказание поддержки России, следует из публикации.