Песков усомнился, что Армения может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС

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У Армении вряд ли получится одновременно быть и в Евросоюзе (ЕС), и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь единое таможенное пространство, здесь единая зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там - другие нормы", - отметил он.

По словам представителя Кремля, на нынешнем этапе трудно оценить значение возможного присоединения к Армении в Евросоюзу. "Смотря какие будут акценты у армянской стороны", - оценил он перспективны дальнейших отношений стран - участников ЕАЭС с Ереваном.