TMZ: при пожаре в Малибу сгорел дом Пэрис Хилтон

Дом телеведущей, актрисы и модели Пэрис Хилтон в Малибу полностью сгорел в результате пожара, охватившего округ Лос-Анджелес (штат Калифорния). Об этом со ссылкой на источники пишет портал TMZ.

Сообщается, что дом Хилтон сгорел дотла. Актриса не жила там на постоянной основе, это один из принадлежащих ей объектов недвижимости, указывает издание.

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес составляет порядка 11 тыс. га. Огонь уничтожил свыше 1 тыс. строений и привел гибели по меньшей мере пяти человек. Без электричества остаются более 175 тыс. жителей округа.

В районе пожаров сохраняется низкая влажность, сопровождающаяся сильными порывами ветра. Согласно прогнозам консультационной компании AccuWeather, экономические потери от огня составят от $52 млрд до $57 млрд.