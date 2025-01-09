Суточные потери ВСУ на курском направлении составили до 190 военнослужащих

Алексей Коновалов/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили до 190 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронемашины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1 517 боевых бронемашин, 1 435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.