ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком 2024 года

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, первое место в рейтинге главных персон 2024 года занял президент России Владимир Путин, так считают 50% опрошенных граждан. Анкетирование проводилось 21 декабря среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Как отмечается, глава государства стабильно лидирует в этом рейтинге с момента начала измерений в 2006 году - в декабрьских опросах он упоминался в среднем половиной жителей России.

По данным соцслужбы, на второй строчке в рейтинге расположился премьер-министр РФ Михаил Мишустин (18%), замыкает тройку политиков 2024 года глава МИД Сергей Лавров (14%). "Тройка "Путин, Мишустин и Лавров" не уступает пьедестал другим политикам с 2021 года", - следует из материалов исследования.

В 2024 году в рейтинг вошел глава Минобороны РФ Андрей Белоусов (7%). Среди других политиков, которых выделили респонденты - спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, постпред РФ при ООН Василий Небензя (по 2%). По 1% набрали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, мэр Москвы Сергей Собянин.

Вместе с тем еще 1% опрошенных вспомнили основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Около трети россиян затруднились ответить на вопрос о политике года, 6% полагают, что нет таких политиков, которым можно было бы присвоить это звание. В общей сложности содержательный ответ дали 64% опрошенных россиян.