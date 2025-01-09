AFP: в Чаде при нападении на президентский дворец погибли не менее 19 человек

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По меньшей мере 19 человек, в том числе 18 нападавших, погибли при атаке на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Об этом информировало агентство AFP, ссылаясь на данные правительства Чада.

Ранее портал Tchadinfos сообщил об ожесточенной перестрелке вблизи президентского дворца в центре столицы. Согласно сведениям спецслужб, неизвестные вооруженные люди совершили нападение на дворец, но атака была решительно подавлена.

Как отмечается, к дворцу стянуты танки и подразделения полиции. Там же собрались горожане на митинг в поддержку президента Чада Махамата Идрисса Деби Итно.