Фицо: итогом визита в Россию стали стабильные поставки газа в Словакию

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает главным результатом декабрьских переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве стабильные поставки природного газа в республику.

"Я должен был обеспечить поставки газа для удовлетворения нужд Словакии. Такие поставки обеспечены даже без повышения цен на газ", - приводит его слова агентство Reuters.

Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии из-за ее отказа продлить соглашение о транзите российского газа по своей территории. В этой связи он пригрозил сократить пособия украинским беженцам и остановить поставки электроэнергии на Украину из Словакии.

22 декабря премьер Словакии совершил рабочую поездку в Москву, Путин принял его в Кремле. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, на встрече обсуждались варианты поставок российского газа в Европу.

С начала 2025 года транзит российского газа в Европу через украинскую территорию был полностью остановлен по причине отказа Киева продлевать соглашение, которое предполагало прокачку 40 млрд куб. м в год.