В Тибете в результате землетрясения пострадали более 60 тыс. человек

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В результате разрушительного землетрясения в районе города Шигадзе пострадали свыше 60 тыс. жителей Тибетского автономного района КНР. Об этом сообщил замглавы департамента по чрезвычайным ситуациям Тибетского автономного района Хао Тао в ходе брифинга.

По его данным, на утро 9 января из-за землетрясения погибли 126 человек, 61,5 тыс. пострадали. Спасатели помогли выбраться из-под завалов свыше 400 жителям. Поисково-спасательные работы в зоне бедствия завершены.