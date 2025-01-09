Путин заявил, что работа властей в праздники не останавливалась

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Президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами кабмина, обратил внимание, что оставался с большинством из них на связи и в новогодние праздники.

"Мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась", - отметил он.

Глава государства предложил начать первое в наступившем году совещание с оперативных вопросов и передал слово главе Минстроя Иреку Файзуллину, который отчитался о функционировании систем ЖКХ в период новогодних праздников.