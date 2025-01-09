Зурабишвили подтвердила, что поедет в США на инаугурацию Трампа

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Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что намерена отправиться в США на инаугурацию Дональда Трампа по приглашению конгрессмена-республиканца от штата Южная Каролина Джо Уилсона.

"Я подтверждаю, что еду на инаугурацию президента Трампа, еду в Вашингтон по приглашению Джо Уилсона. Есть разные варианты приглашения на эту инаугурацию, за которую, кстати, никто не платит деньги. Если это было бы так, у многих есть возможности побольше меня", - сказала политик во время брифинга в своем новом офисе в Тбилиси.

Зурабишвили также отметила, что у нее в Вашингтоне планируются "встречи высокого уровня".

В конце прошлого месяца Уилсон сообщил в Х, что приглашает Зурабишвили в качестве "единственного легитимного лидера" Грузии на инаугурацию Трампа, которая намечена на 20 января.

В парламенте Грузии 29 декабря состоялась инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков. Одновременно с инаугурацией Зурабишвили заявила, что продолжит политическую борьбу. Она не признала результаты парламентских выборов 26 октября и считает себя единственным легитимным главой государства.