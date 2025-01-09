Температура воздуха в Екатеринбурге побила рекорд 1944 года

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В Екатеринбурге побит температурный рекорд для 9 января. Зафиксированная температура воздуха +1,3 градуса оказалась выше предыдущего суточного рекорда 1944 года, информировали в Уральском гидрометцентре.

"Около 14 часов (12:00 мск) 9 января 2025 года температура воздуха в Екатеринбурге была +1,3 градуса, что выше рекордного максимума 1944 года - +0,8 градусов", - следует из сообщения.

Согласно прогнозам синоптиков, первая десятидневка года станет самой теплой в истории наблюдений в Екатеринбурге, ее средняя температура будет близка к рекорду 1978 года - 4,5 градуса ниже нуля.