Президент РФ попросил быстрее доложить о мерах по поддержке ипотеки

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин попросил как можно быстрее доложить ему о предложениях по новым мерам в ипотечной сфере, чтобы поддержать и граждан, и застройщиков в условиях высокой ключевой ставки.

Речь об этом зашла на совещании главы государства с членами правительства. Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что выдача ипотеки в последнее время существенно уменьшилась.

"Мы как бы пока терпим, - сказал он, касаясь ситуации в строительной отрасли. - Но готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать и граждан в этой ситуации, особенно по семейной ипотеке, по малым городам, где сегодня нет строительства".

Хуснуллин заявил, что хотел бы отдельно предоставить доклад президенту на этот счет. "Просил бы это сделать как можно быстрее", - ответил российский лидер.