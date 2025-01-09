Посольство Казахстана инициировало проект "1945. Путь к Победе. День за днем"

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Посольство Казахстана в России совместно с российско-казахстанским пресс-центром в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне инициировало онлайн-проект "1945. Путь к Победе. День за днем".

"С 1 января ежедневно в телеграм-канале KeyNews и дзен-канале https://dzen.ru/1945daybyday размещаются публикации газеты "Казахстанская правда" за 1945 год. Архивные статьи дают максимально полную картину подвига казахстанцев на фронте и в тылу, отмечая их достойный вклад в общую победу над агрессором", - сообщили в казахстанском диппредставительстве.

Как отмечается, на размещаемых в рамках проекта снимках "соотечественники вполне могут узнать своих родственников и открыть для себя новые эпизоды их героической жизни".

Завершится проект 9 мая - в день празднования 80-летия Великой Победы, уточнили в посольстве.

На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тили" заявил, что чествование 80-летия Великой Победы займет значимое место в казахстанской государственной повестке. По его словам, центральным событием празднований станет военный парад в Астане.

В последние несколько лет в республике из-за экономии бюджетных средств военные парады по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне не проводились.